Моя Планета

Сен-Сернен — самая большая романская постройка, дошедшая до наших дней. Главная достопримечательность Тулузы — базилика Святого Сатурнина или Сен-Сернен.
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Сен-Сернен — самая большая романская постройка, дошедшая до наших дней. Главная достопримечательность Тулузы — базилика Святого Сатурнина или Сен-Сернен.
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