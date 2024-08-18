Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Юрий Ded
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Депутат Роднина не понимает, зачем люди живут «где-то в Бирюлёво»

Депутат Роднина не понимает, зачем люди живут «где-то в Бирюлёво»

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы (заместитель председателя Комитета ГД по международным делам, соавтор законопроекта о семейно-бытовом насилии, член Высшего совета партии "Единая Россия", кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней, почётная гражданка Подмосковья и Чехии) Ирина Роднина решила высказать мнение о жизни в Москве.

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Комментарии
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W
Walery
74-летняя Роднина сидит в Госдуме не от центра Москвы, а от Дмитровского избирательного округа Московской области... Дочь этой &quot;разумнейшей&quot; парламентарии Алёна Миньковская - сегодня  американская журналистка ультралиберального русофобского толка,  рьяная сторонница Демократической партии и номинирована на премию ЛГБТ...  Очевидно этому ее научила и воспитала центровая москвичка Роднина..!  Теперь она (Роднина) берется воспитывать остальную половину московского населения...  Доколе, доколе такие заумные извращенцы-учителя будут сидеть в наших органах Власти.., она нам надо?
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9 час.
саша пупкин
Она походу ваще мало чо понимает))) И до сих пор не понимает куда попала, и что можно говорить, а где лучше и помолчать)))
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8 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Роднина отморозок еще тот,кто ее протащил в думу?Конечно единая Россия,от которой народу уже житья нет!
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2 час.

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