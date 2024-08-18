Депутат Роднина не понимает, зачем люди живут «где-то в Бирюлёво»

W Walery 74-летняя Роднина сидит в Госдуме не от центра Москвы, а от Дмитровского избирательного округа Московской области... Дочь этой "разумнейшей" парламентарии Алёна Миньковская - сегодня американская журналистка ультралиберального русофобского толка, рьяная сторонница Демократической партии и номинирована на премию ЛГБТ... Очевидно этому ее научила и воспитала центровая москвичка Роднина..! Теперь она (Роднина) берется воспитывать остальную половину московского населения... Доколе, доколе такие заумные извращенцы-учителя будут сидеть в наших органах Власти.., она нам надо?

саша пупкин Она походу ваще мало чо понимает))) И до сих пор не понимает куда попала, и что можно говорить, а где лучше и помолчать)))