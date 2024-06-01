Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • анна селезнева (лебедева)
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Запад собирает "Великую армию"

Запад собирает "Великую армию"

  Политнавигатор «Для недопущения поражения Украины Запад ударит по Туле» – Живов Удары маломощными ядерными зарядами по Украине приведут лишь к тому, что Запад получит повод передать Киеву тактические ядерные бомбы.

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