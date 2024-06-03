«Был уволен из гестапо за излишнюю жестокость»

Юрий Ильинов

The Economist: В Крыму Украина побеждает Россию Издание рассказало о том, как НАТО планирует завладеть полуостровом. Экс-командующий американскими силами в Европе Бен Ходжес отмечает, что Россия рассматривает Крым как "непотопляемый авианосец" и за время оккупации вложила значительные ресурсы в развитие там военной инфраструктуры. Теперь вся она под угрозой. Британский стратег Лоуренс Фридман добавляет, что большая десантная операция ВСУ в Крыму, в стиле высадки союзников во Франции 1944 года, пока немыслима. Но Крым является слабым местом России с точки зрения воздушных угроз. На полуострове есть слишком много объектов, которые нужно защищать, и это лучший способ для Украины оказать реальное давление на Путина. "Украинская кампания является смесью военной и политической стратегии. Политически это самый важный актив России; но он также очень уязвим", - соглашается бывший советник Министерства обороны Германии Нико Ланге. По мнению аналитиков, цель Украины (читай - НАТО) заключается в том, чтобы изолировать Крым, оттеснить российские воздушные и морские силы от юга Украины и задушить полуостров как логистический центр. И в этом украинцам помогает арсенал крылатых ракет Storm Shadow и SCALP, собственные морские и воздушные беспилотники. В последнее время к ним добавились еще и американские баллистические ракеты ATACMS. Благодаря систематическим атакам, Украина уже смогла изгнать из Крыма основную часть российского Черноморского флота, постоянно ухудшает российскую противовоздушную оборону на полуострове и наносит удары по авиабазам, с которых взлетают российские боевые самолеты. Важно, что расхваленная и очень дорогая система противовоздушной обороны С-400 оказалась не слишком эффективной. Комбинированные атаки с применением дронов-приманок и ракет ATACMS уже стоили россиянам нескольких таких комплексов. Каждая батарея С-400 стоит примерно 200 миллионов долларов, и их нелегко заменить. По словам генерала Ходжеса, оккупантам "негде спрятаться" в Крыму: работает спутниковая и воздушная разведка, а также сеть патриотов-информаторов на земле. Из-за этого ничто не может двигаться в Крыму без ведома украинцев. Генерал Ходжес уверен, что украинцы "снесут Керченский мост, когда будут готовы". Однако потенциально большей проблемой будет постройка новой железнодорожной линии, пролегающей вдоль Азовского моря от Ростова через южные украинские города Мариуполь и Бердянск в Крым. На этом мысли натовских стратегов заканчиваются. И гладко было на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить. В знаменитом произведении Джека Лондона "Белый клык" весьма красочно описывается, как во время собачьих боёв бульдог Чероки вцепился в шерсть возле горла ручного волка, и, медленно перебирая челюстями, неуклонно подбирался к самому горлу. Ещё немного, и Белый клык задохнулся бы, если бы не его хозяин, который вмешался в схватку и просунул между зубами Чероки ствол револьвера. И тем самым спас своего волка. Англосаксы - это бульдог. И они вцепились не только в Крым. Поэтому желательно найти тот самый револьвер и хорошенько дать им по зубам. Чем скорее, тем лучше.