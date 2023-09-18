Хоккейная "Сибирь" обыграла СКА и прервала серию поражений

Матч проходил в Санкт-Петербурге и закончился со счётом 2:1 в пользу команды из Новосибирска.Новосибирская хоккейная "Сибирь" в гостях обыграла команду СКА из Санкт-Петербурга в очередном матче КХЛ и сумела прервать серию из трёх поражений подряд.