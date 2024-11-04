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Уехавшие из Молдавии граждане решили судьбу своей страны

Уехавшие из Молдавии граждане решили судьбу своей страны

В ходе прошедших в Молдавии выборов Майя Санду сохранила за собой президентский пост. После обработки 99,14% протоколов стало ясно, что за нынешнего главу государства отдали свои голоса 55,09% избирателей.

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