Уехавшие из Молдавии граждане решили судьбу своей страны

В ходе прошедших в Молдавии выборов Майя Санду сохранила за собой президентский пост. После обработки 99,14% протоколов стало ясно, что за нынешнего главу государства отдали свои голоса 55,09% избирателей.
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