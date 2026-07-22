MMGP.com — ново...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Выручка Travel + Leisure Co. во II квартале 2026 года превысила $1 млрд, компания повысила годовой прогноз EBITDA

Выручка Travel + Leisure Co. во II квартале 2026 года превысила $1 млрд, компания повысила годовой прогноз EBITDA

Ведущая международная компания в сфере клубного отдыха и туризма Travel + Leisure Co. (NYSE: TNL) обнародовала финансовый отчет за второй квартал 2026 года, зафиксировав устойчивый рост операционных доходов и объема продаж таймшер-титулов (VOI).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии