Выручка Travel + Leisure Co. во II квартале 2026 года превысила $1 млрд, компания повысила годовой прогноз EBITDA

Ведущая международная компания в сфере клубного отдыха и туризма Travel + Leisure Co. (NYSE: TNL) обнародовала финансовый отчет за второй квартал 2026 года, зафиксировав устойчивый рост операционных доходов и объема продаж таймшер-титулов (VOI).
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