Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

90 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Aнатолий Райков
    А разве я где то о ней что то ей плохого пожелал?Энтони Дэвис: «Бр...
  • Татьяна Бутова
    Пола-то она женского, а ориентации мужской. Но зато  патриотической ориентации правильной. Критикует свою страну.  Ра...Энтони Дэвис: «Бр...
  • Татьяна Бутова
    И хорош бы м....ка этого подержать хоть сутки как БутаЭнтони Дэвис: «Бр...

Малкин о завершении серии из 9 матчей без голов: «Знал, что они придут, пытался быть терпеливым. Сегодня почти что в пустые ворота забил»

Евгений Малкин высказался о завершении своей 9-матчевой безголевой серии.  Сегодня 36-летний форвард «Питтсбурга» забросил победную шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом» (2:1), отличившись на последней минуте третьего периода.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх