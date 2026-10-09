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Мировое обозрение

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Философские пароходы

Философские пароходы

Философские пароходы Главное в тезисах: Экспедиция вместо смыслов: 120 политологов, философов и культурологов отправились в пятидневный круиз по Волге на теплоходе «Лебединое озеро», чтобы выработать «философский мастер-план» будущего России.

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