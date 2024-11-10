Любовный прогноз на ноябрь: как Венера в Козероге изменит судьбы всех знаков зодиака

Ноябрь 2024 года обещает быть насыщенным и полным неожиданных поворотов в сфере любви и отношений. С 11 числа Венера, планета любви и гармонии, переходит в знак Козерога, принося с собой новую волну эмоций и возможностей.
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