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Царьград

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Пленный украинец рассказал о командире, обвиняемом в преступлениях в Курской области

Пленный украинец рассказал о командире, обвиняемом в преступлениях в Курской области

Захваченный украинский военный Александр Горб рассказал о жестокости своего командира, известного как Тринадцатый.

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