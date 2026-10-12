На Тульской улице в Калуге автобус вынужден был экстренно затормозить - пострадал пассажир

Пассажир упал и получил травму из-за резкого торможения , которое пришлось совершить, когда автомобиль подрезал автобусНаш читатель сообщил в редакцию, что на Тульской улице в Калуге автомобиль подрезал пассажирский автобус и тому пришлось резко затормозить.