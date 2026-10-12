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Калужские новости

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На Тульской улице в Калуге автобус вынужден был экстренно затормозить - пострадал пассажир

На Тульской улице в Калуге автобус вынужден был экстренно затормозить - пострадал пассажир

Пассажир упал и получил травму из-за резкого торможения , которое пришлось совершить, когда автомобиль подрезал автобусНаш читатель сообщил в редакцию, что на Тульской улице в Калуге автомобиль подрезал пассажирский автобус и тому пришлось резко затормозить.

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