Где сейчас живёт автор «Метро 2033» Дмитрий Глуховский* и почему оскорбляет Россию Татьяна СергееваПисатель Дмитрий Глуховский* мечтает о победе Украины, поддерживает убийство россиян, и оскорбляет Россию.
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