Где сейчас живёт автор «Метро 2033» Дмитрий Глуховский* и почему оскорбляет Россию Татьяна СергееваПисатель Дмитрий Глуховский* мечтает о победе Украины, поддерживает убийство россиян, и оскорбляет Россию.