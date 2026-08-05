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Zero Hedge

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Ukraine Shot Down Zero Missiles In Huge Russian Overnight Salvo That Killed At Least 21

Ukraine Shot Down Zero Missiles In Huge Russian Overnight Salvo That Killed At Least 21

Ukraine Shot Down Zero Missiles In Huge Russian Overnight Salvo That Killed At Least 21 According to a growing casualty count, a large barrage of ballistic missiles fired by Russia on Ukraine has killed at least 21 people and wounded dozens more.

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