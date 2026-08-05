Ukraine Shot Down Zero Missiles In Huge Russian Overnight Salvo That Killed At Least 21 According to a growing casualty count, a large barrage of ballistic missiles fired by Russia on Ukraine has killed at least 21 people and wounded dozens more.
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