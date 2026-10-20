Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что «Северные потоки» никогда не будут восстановлены, хотя отказ от российского газа уже вызвал рост цен на электроэнергию в стране в три-четыре раза, завил глава МИД РФ Сергей Лавров.