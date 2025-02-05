Губернатор Василий Внохин посетил митинг в Сквере Памяти Героев

Губернатор Смоленской области: «Правое дело ветеранов, героев-победителей в борьбе с нацистами продолжают участники специальной военной операции» После открытия выставки глава региона Василий Анохин посетил митинг в смоленском сквере Памяти героев и отдали у Огня Вечной Славы дань уважения и почтения защитникам Отечества.
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