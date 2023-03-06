Программа совершает видеозвонки на тот свет. Корейская компания DeepBrain получила много критики за свою разработку.
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