Премьеру Британии пригрозили расследованием

Times: премьеру Британии Стармеру грозит расследование из-за покупок одежды жене Премьер-министру Великобритании Киру Стармеру грозит расследование из-за незадекларированных покупок одежды его жене Виктории от финансового донора.
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