В Госдуму предложили проект о выплатах семейным парам к юбилею

Законопроект, с предложением материально поощрять супружеские пары, состоящие в официальном браке не менее 30 лет, депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем думского комитета по соцполитике Ярославом Ниловым внесут на рассмотрение нижней палаты парламента, 14 февраля сообщает пресс-служба Госдумы РФ.