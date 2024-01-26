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Боррель: в арабских странах мы должны делать то же, что и Russia Today

Боррель: в арабских странах мы должны делать то же, что и Russia Today

Для успешной работы в арабских странах Европе следует брать пример с телеканала Russia Today (RT). Такое мнение выразил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, выступая на конференции в Европейской службе внешних связей.

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