Боррель: в арабских странах мы должны делать то же, что и Russia Today

Для успешной работы в арабских странах Европе следует брать пример с телеканала Russia Today (RT). Такое мнение выразил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, выступая на конференции в Европейской службе внешних связей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии