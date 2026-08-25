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Standard Chartered стал первым банком-дистрибьютором стейблкоина HKDAP в Гонконге

Standard Chartered стал первым банком-дистрибьютором стейблкоина HKDAP в Гонконге

Банк Standard Chartered стал первым финансовым институтом, авторизованным распространять стейблкоин HKDAP в Гонконге — токен, привязанный к гонконгскому доллару и выпускаемый компанией Anchorpoint Financial.

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