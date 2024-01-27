☭КОМПАС
Блог сайтасайт "СССР-Россия"Правила сайта.Путешествиясайт и мыПутинРоссияУкраина
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

☭КОМПАС

51 422 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Якобюк
    точно, и всех этих золотомилиардовых пидоров туда жеВ Давосе определи...
  • Коська
    Братцы!!! Чему мы удивляемся, ведь эти "демократы и либералы" ""ЦЕННЫ"" для кормильце из-за большой лужи в том случае...Латынина оголодала
  • Иосиф Калинин
    Ну, не в районе... В доме! Но, в данном случае, это не имеет значения, поскольку речь идет об отключении газа во всем...В Давосе определи...

Латынина оголодала

Латынина оголодала

Тут это… Латынина* оголодала и хочет вернуться Они с Арестовичем** решили, что если начнут критиковать Зеленского, призывать Украину образумиться и вспомнить, кто её кормил последние столетия, то Россия их простит.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АП
Андрей ПандовРихтер
Шла бы голодная нах... к изюбрям
Ответить
2 час.
ЛБ
Людмила Боченкова
старая серая  необразованная хамка  Латынина к4онечно  должна  понести заслуженное наказание!
Ответить
2 час.
Коська
Братцы!!! Чему мы удивляемся, ведь эти &quot;демократы и либералы&quot; &quot;&quot;ЦЕННЫ&quot;&quot; для кормильце из-за большой лужи в том случае, когда они находятся и ГАДЯТ ИЗНУТРИ СТРАНЫ под названием РФ, а когда они за её пределами, ТО И НА ХРЕН НИКОМУ НЕ НУЖНЫ!!! Вот и начинают искать возможность вернуться и продолжить свое &quot;плодотворное&quot; ИСПРАЖНЕНИЕ!!! ГОЛОД, ПОНИМАШЬ,  НЕ ТЕТКА!!!
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх