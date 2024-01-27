Тут это… Латынина* оголодала и хочет вернуться Они с Арестовичем** решили, что если начнут критиковать Зеленского, призывать Украину образумиться и вспомнить, кто её кормил последние столетия, то Россия их простит.
Латынина оголодала
Комментарии
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АП
Андрей ПандовРихтер
Шла бы голодная нах... к изюбрям
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2 час.
ЛБ
Людмила Боченкова
старая серая необразованная хамка Латынина к4онечно должна понести заслуженное наказание!
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2 час.
Коська
Братцы!!! Чему мы удивляемся, ведь эти "демократы и либералы" ""ЦЕННЫ"" для кормильце из-за большой лужи в том случае, когда они находятся и ГАДЯТ ИЗНУТРИ СТРАНЫ под названием РФ, а когда они за её пределами, ТО И НА ХРЕН НИКОМУ НЕ НУЖНЫ!!! Вот и начинают искать возможность вернуться и продолжить свое "плодотворное" ИСПРАЖНЕНИЕ!!! ГОЛОД, ПОНИМАШЬ, НЕ ТЕТКА!!!
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1 час.
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