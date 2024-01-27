Латынина оголодала

Коська

Братцы!!! Чему мы удивляемся, ведь эти "демократы и либералы" ""ЦЕННЫ"" для кормильце из-за большой лужи в том случае, когда они находятся и ГАДЯТ ИЗНУТРИ СТРАНЫ под названием РФ, а когда они за её пределами, ТО И НА ХРЕН НИКОМУ НЕ НУЖНЫ!!! Вот и начинают искать возможность вернуться и продолжить свое "плодотворное" ИСПРАЖНЕНИЕ!!! ГОЛОД, ПОНИМАШЬ, НЕ ТЕТКА!!!