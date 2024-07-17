Президент Красносельский: террористическая угроза Приднестровью сохраняется

Террористическая угроза Приднестровской Молдавской Республике сохраняется, ситуация напряженная. Соответствующее заявление сделал президент ПМР Вадим Красносельский, который стал собеседником РИА Новости.
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