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Петербургский дневник

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Как прошел благотворительный гала-вечер «Русского Делового Сообщества»

Как прошел благотворительный гала-вечер «Русского Делового Сообщества»

Мероприятие было посвящено достижениям российского предпринимательства и благотворительной миссии бизнеса Награды за социальную ответственность и достижения получили топ-менеджеры, руководители общественных проектов, меценаты и представители органов государственной власти.

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