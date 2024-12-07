Как прошел благотворительный гала-вечер «Русского Делового Сообщества»

Мероприятие было посвящено достижениям российского предпринимательства и благотворительной миссии бизнеса Награды за социальную ответственность и достижения получили топ-менеджеры, руководители общественных проектов, меценаты и представители органов государственной власти.
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