Коммунисты за победу и советскую власть! Предвыборная программа коммунистической партии коммунисты России Выходя на выборы депутатов государственной думы россии в судьбоносное для страны время, компартия коммунисты россии ставит первоочередной задачей формирование в парламенте большинства, которое отражало бы интересы трудящихся и изменило бы законодательную базу государства в интересах простых людей.