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Крымская газета

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Коммунисты за победу и советскую власть

Коммунисты за победу и советскую власть! Предвыборная программа коммунистической партии коммунисты России Выходя на выборы депутатов государственной думы россии в судьбоносное для страны время, компартия коммунисты россии ставит первоочередной задачей формирование в парламенте большинства, которое отражало бы интересы трудящихся и изменило бы законодательную базу государства в интересах простых людей.

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Катерина
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