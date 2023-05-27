Эксперт по фитнесу Ротач посоветовала технику для активного роста мышц

Чем полезны тренировки до отказа, когда человек поднимает вес до тех пор, пока не сможет сделать еще один подход с правильной техникой выполнения, рассказала фитнес-эксперт Ирина Ротач.
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