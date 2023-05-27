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Эксперт по фитнесу Ротач посоветовала технику для активного роста мышц

Эксперт по фитнесу Ротач посоветовала технику для активного роста мышц

Чем полезны тренировки до отказа, когда человек поднимает вес до тех пор, пока не сможет сделать еще один подход с правильной техникой выполнения, рассказала фитнес-эксперт Ирина Ротач.

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