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Футболист Кочетов умер в больнице после ДТП

Футболист Кочетов умер в больнице после ДТП

Игрок команды «Уралец-ТС» из Нижнего Тагила Кирилл Кочетов получил серьезные травмы в ДТП, несмотря на борьбу врачей за его жизнь, футболист скончался 1 ноября, сообщил президент Федерации футбола Пермского края Дмитрий Терехов.

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