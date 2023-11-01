Футболист Кочетов умер в больнице после ДТП

Игрок команды «Уралец-ТС» из Нижнего Тагила Кирилл Кочетов получил серьезные травмы в ДТП, несмотря на борьбу врачей за его жизнь, футболист скончался 1 ноября, сообщил президент Федерации футбола Пермского края Дмитрий Терехов.
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