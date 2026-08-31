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Прибыль упала более чем у 20 крупных брокеров

Чистая прибыль более чем 20-ти крупных брокеров сократилась в первом полугодии 2026 года по сравнению с результатом за тот же период 2025 года, оценил «Коммерсантъ» по отчетностям компаний.

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