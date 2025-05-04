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9 новинок Шанхайского автосалона-2025, которые должны приехать в Россию

9 новинок Шанхайского автосалона-2025, которые должны приехать в Россию

﻿﻿Наш обзор начинается с большого трехрядного кроссовера Tiggo 9L — звезды стенда Chery. Это не удлиненная версия «девятки» (продается в России как Jaecoo J8), как можно было бы подумать, а совершенно отдельная модель.

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