9 новинок Шанхайского автосалона-2025, которые должны приехать в Россию

Наш обзор начинается с большого трехрядного кроссовера Tiggo 9L — звезды стенда Chery. Это не удлиненная версия «девятки» (продается в России как Jaecoo J8), как можно было бы подумать, а совершенно отдельная модель.
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