Бренд Putin Team показал новые образцы одежды на форуме «Армия-2023»

Вся одежда бренда разрабатывается и отшивается в России.фото: vk.com/putin_team_ru--> Посетители международного военно-технического форума «Армия-2023» познакомились с одеждой и аксессуарами бренда Putin Team Russia, сообщает пресс-служба компании.
Вся одежда бренда разрабатывается и отшивается в России.фото: vk.com/putin_team_ru--> Посетители международного военно-технического форума «Армия-2023» познакомились с одеждой и аксессуарами бренда Putin Team Russia, сообщает пресс-служба компании.
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