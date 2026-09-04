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Царьград

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Мария Епифанова получила гражданство Мальты, выяснил RT

Мария Епифанова получила гражданство Мальты, выяснил RT

Мария Епифанова, гендиректор «Новой газеты. Европа», обладает гражданством Мальты. RT узнал, что её супруг открыл в Риге Музей масонства, а издание в 2022 году получило около €953 тыс.

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