Это еще не «Ольга»: штормовой ветер и мокрый снег ждут синоптики в Новосибирске

Набор неблагоприятных метеоусловий обрушится на жителей Новосибирска уже завтра, 9 февраля. Синоптики предупредили, что в этот день пройдет мокрый снег, местами будут метели и везде на территории Новосибирской области сильный ветер 18-23 м/с, местами порывы достигнут 25 м/с.