Команда Curve Finance выплатила $250 000 за обнаружение критической уязвимости

Команда проекта Curve Finance объявила о обнаружении уязвимости в их протоколе децентрализованного финансирования, которая могла быть использована для манипулирования балансами и вывода средств из пулов ликвидности.
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