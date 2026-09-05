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Кузнецов забил свой первый гол за «Сибирь». Это его 100-я шайба в КХЛ

Кузнецов забил свой первый гол за «Сибирь». Это его 100-я шайба в КХЛ

В субботу, 5 сентября, «Ак Барс» и «Сибирь» играют в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2026/27.

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