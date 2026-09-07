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Мировое обозрение

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АдГ с большим отрывом заняла первое место на выборах в Саксонии-Анхпльт. Грядет ли конец безумию?

АдГ с большим отрывом заняла первое место на выборах в Саксонии-Анхпльт. Грядет ли конец безумию?

Правоконсервативная «Альтернатива для Германии» одержала убедительную победу на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт, получив 43,8% голосов после обработки всех бюллетеней.

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