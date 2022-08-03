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Ливни, грозы и штормовой ветер до 24 м/с сохранятся в Ростовской области 3 августа

Ливни, грозы и штормовой ветер до 24 м/с сохранятся в Ростовской области 3 августа

3 августа днем в регионе сильные дожди с грозами и градом, утром в отдельных районах возможен туман. Ветер восточный с переходом на юго-западный и западный с порывами при грозе до 24 метров в секунду, что по шкале Бофорта соответствует шторму.

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