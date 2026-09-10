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Сайт города Актау

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В Мангистау полицейские взяли под контроль дороги возле школ

В Мангистау полицейские взяли под контроль дороги возле школ

С началом учебного года в Мангистауской области усилили контроль за безопасностью детей на дорогах. Полицейские дежурят возле школ в часы наибольшего потока школьников, передает inAktau.

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