Меня тут спросили, или мне не жалко «бывших соотечественников». Я сначала хотел видео записать, а потом понял, что не смогу.
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Есть такой образ: жалея кошку, рубить ей хвост по частям.
Роджерса безмерно уважаю, но у войны, ИМХО, совсем другая арифметика и ее, в свое время, озвучил ген. Лебедь:
"Лучше в коротком решительном бою потерять одномоментно 100 человек, но добиться решительной победы, чем в течение года терять ежедневно 3-4-5 человек" (не точно по тексту, но идентично по смыслу)
И моя!
Это и моя позиция тоже! ❤️🔥
Роджерсу - респект! Умная статья. Честная.
Жаль не все это понимают и так думают.
Прочитал от начала до конца! Подписываюсь под каждым выверенным словом! Автор! Это не рядовая статейка для сбора просмотров и монетизации, коих здесь множество, это настоящий манифест правды о нынешней, бывшей "братской" территории 404...