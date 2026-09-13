ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 718 подписчиков

Синто

Синто

Меня тут спросили, или мне не жалко «бывших соотечественников». Я сначала хотел видео записать, а потом понял, что не смогу.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Одиссей
Одиссей

Есть такой образ: жалея кошку, рубить ей хвост по частям.
Роджерса безмерно уважаю, но у войны, ИМХО, совсем другая арифметика и ее, в свое время, озвучил ген. Лебедь:
"Лучше в коротком решительном бою потерять одномоментно 100 человек, но добиться решительной победы, чем в течение года терять ежедневно 3-4-5 человек" (не точно по тексту, но идентично по смыслу)

Профиль пользователя Николай Герасименко
Николай Герасименко

Прочитал от начала до конца! Подписываюсь под каждым выверенным словом! Автор! Это не рядовая статейка для сбора просмотров и монетизации, коих здесь множество, это настоящий манифест правды о нынешней, бывшей "братской" территории 404...