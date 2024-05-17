Врач Блинова: капли для носа и противовоспалительные повышают риск гипертонии

Регулярные прием четырех групп лекарств может привести к развитию гипертонии, об этом "Газете.Ru" рассказала старший научный сотрудник отдела гипертонии Национального медицинского исследовательского центра кардиологии имени академика Е.
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