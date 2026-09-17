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Тульские новости

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Сартакову и Хардыбакину отказали в смягчении мер пресечения

Сартакову и Хардыбакину отказали в смягчении мер пресечения

Константин Сартаков попросил изменить ему меру пресечения с домашнего ареста на более мягкую. Он объяснил свое ходатайство необходимостью работать, оплачивать расходы и обеспечивать семью.

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