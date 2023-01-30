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Министр обороны Италии: «Считаю неправильным отношение ко всем россиянам как к врагам. Я никогда не разделял идею недопуска артистов, спортсменов, гражданских»

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил о важности сохранения контактов с Россией. «Я считаю неправильным отношение ко всем россиянам как к врагам.

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