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Жеребьевка плей-офф отбора на Евро-2024 начнется в 14:00. Украина, Финляндия и Исландия узнают соперников

Жеребьевка плей-офф отбора на Евро-2024 начнется в 14:00. Украина, Финляндия и Исландия узнают соперников

Жеребьевка пройдет в Доме европейского футбола в Ньоне, Швейцария. Начало – в 14:00 по московскому времени.

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