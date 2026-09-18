Ура! Ольга Будина стала заслуженной артисткой России — Путин только что подписал указ

Вот это приятная новость для всех, кто любит настоящее российское кино! Президент Владимир Путин присвоил Ольге Будиной почётное звание заслуженной артистки Российской Федерации.
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