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Русское оружие

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📷⚡️На фоне стремительного роста угроз со стороны малоразмерных беспилотных летательных аппаратов, включая аппараты, действующие в режиме радиомолчания и по маршрутам с огибанием городской застройки, белорусское ОАО "КБ Радар" ведет разработку малогабаритной радиолокационной станции ближнего обнаружения "Ребус".

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