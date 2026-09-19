📷⚡️На фоне стремительного роста угроз со стороны малоразмерных беспилотных летательных аппаратов, включая аппараты, действующие в режиме радиомолчания и по маршрутам с огибанием городской застройки, белорусское ОАО "КБ Радар" ведет разработку малогабаритной радиолокационной станции ближнего обнаружения "Ребус".
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