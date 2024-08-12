С начала года с Урала депортировали больше 2,2 тысячи нелегалов

С начала года свердловские приставы выдворили из страны больше 2,2 тысячи иностранцев-нелегалов. Так, во время рейда в Сысертском районе сотрудники управления ФССП России по Свердловской области обнаружили 70 граждан Узбекистана и Киргизии, которые проживали в регионе незаконно.