С начала года с Урала депортировали больше 2,2 тысячи нелегалов

С начала года свердловские приставы выдворили из страны больше 2,2 тысячи иностранцев-нелегалов. Так, во время рейда в Сысертском районе сотрудники управления ФССП России по Свердловской области обнаружили 70 граждан Узбекистана и Киргизии, которые проживали в регионе незаконно.
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