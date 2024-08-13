Поток Персеиды и Аврора: уникальные кадры звездного камнепада и северного сияния

В этом году жители Земли не только насладились летним звездопадом, вызванным метеоритным потоком Персеиды, но и увидели северное сияниеВ этом году жители Земли не только насладились летним звездопадом, вызванным метеоритным потоком Персеиды, но и увидели северное сияние Наука и техника — Рамблер/новостиRead More В этом году жители Земли не только насладились летним звездопадом, вызванным метеоритным потоком Персеиды, но и увидели северное сияниеВ этом году жители Земли не только насладились летним звездопадом, вызванным метеоритным потоком Персеиды, но и увидели северное сияние Наука и техника — Рамблер/новостиRead More .
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