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Поток Персеиды и Аврора: уникальные кадры звездного камнепада и северного сияния

Поток Персеиды и Аврора: уникальные кадры звездного камнепада и северного сияния

В этом году жители Земли не только насладились летним звездопадом, вызванным метеоритным потоком Персеиды, но и увидели северное сияниеВ этом году жители Земли не только насладились летним звездопадом, вызванным метеоритным потоком Персеиды, но и увидели северное сияние  Наука и техника — Рамблер/новостиRead More ​  ​ В этом году жители Земли не только насладились летним звездопадом, вызванным метеоритным потоком Персеиды, но и увидели северное сияниеВ этом году жители Земли не только насладились летним звездопадом, вызванным метеоритным потоком Персеиды, но и увидели северное сияние  Наука и техника — Рамблер/новостиRead More ​  ​  .

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