Американский журналист Джексон Хинкл заявил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине должны вестись между Россией и США без участия Киева, учитывая в том числе зависимость украинских властей от Запада.
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