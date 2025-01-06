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Журналист Хинкл: переговоры по Украине должны вестись только между Россией и США

Журналист Хинкл: переговоры по Украине должны вестись только между Россией и США

Американский журналист Джексон Хинкл заявил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине должны вестись между Россией и США без участия Киева, учитывая в том числе зависимость украинских властей от Запада.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Причем тут америка? Они пусть с индейцами решают,а уж Россия разберется с руиной сама!
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16 час.

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