ВЦИОМ: уровень доверия Путину вырос до 79,8% 

Уровень одобрения деятельности президента России составил 78,1%. Об этом свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которые оказались в распоряжении aif.
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