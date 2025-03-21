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ВЦИОМ: уровень доверия Путину вырос до 79,8% 

ВЦИОМ: уровень доверия Путину вырос до 79,8% 

Уровень одобрения деятельности президента России составил 78,1%. Об этом свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которые оказались в распоряжении aif.

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