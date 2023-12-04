Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Чего хочет сионистский режим от палестинских детей?!

Чего хочет сионистский режим от палестинских детей?!

Ежегодно от 500 до 1000 палестинских детей содержатся в центрах содержания под стражей сионистского режима в очень плохих физических и психических условиях, и они являются единственными детьми в мире, которые подвергаются присутствию и судебному преследованию в военных судах.

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