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Соглашение России и Белоруссии о признании виз вступило в силу 11 января

Соглашение России и Белоруссии о признании виз вступило в силу 11 января

Заключённое между Россией и Белоруссией соглашение о взаимном признании виз начало действовать на территории Союзного государства 11 января.

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